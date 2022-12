Õpetajatöös on asi läinud nii kaugele, et tänase palgaga ei taha sellise koormusega tööd teha isegi enam naised mitte. Vanema põlvkonna õpetajad peavad vastu. Neil on tööturul muidugi valikuid ka palju vähem ja küllap on ka karastatus suurem. Aga noored otsivad midagi muud.