ALEKSEI TUROVSKI JA MARCUS TUROVSKI ⟩ Ahvid hoolitsevad ja teevad koostööd

Kõik ahvid on pärit arboreaalsetest liikidest, kes elutsesid puude latvades, ei olnud alguses ega ole enamasti ka praegu kuigivõrd suured, toitusid peamiselt puuviljadest, rohelisest massist ja väikeloomadest – toidust, mille otsingud nõuavad väga ulatuslikku ja kiiret liikumist ja stereoskoopilist nägemist. Sellega kaasneb paratamatult aga summaarse nägemisvälja suhteline kitsus. Nii saab küll väga täpselt ja kiiresti mõõta vahemaad järgmise oksa või puuviljani, kuid see raskendab ringivaatamist ja ümbritsevast võimalikult laia ülevaate omamist, mis on aga suhteliselt väikestele ja tagasihoidlikult relvastatud loomadele väga tähtis. Seetõttu oli n-ö naabrivalve nendele loomadele oluline ilmselt ammu enne u 40 miljonit aastat tagasi elanud ahvide esivanema prokonsuli ilmumist.