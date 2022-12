Juhtkiri ⟩ Kas Euroopa Liit suudab keeta paremat rohesuppi katla servas?

Seda arvestades ei saa ELi enda ambitsioonide üleskruttimine nüüd Brüsselis olla üllatus. Vana Maailma vastasseisu muu maailmaga näitab aga ELi sisekokkuleppe see osa, mis näeb ette nn süsinikutollide kasutamise. See hakkab kehtima tsemenditööstusele, terase, alumiiniumi ja väetiste ning elektrienergia tootmisele. Imporditud kaubalt tuleb hakata maksma sama CO 2 -tasu, mis kehtib ELis tegutsevate ettevõtete puhul.

Selge see, et idee heaolu lõpmatust kasvust, mis põhineb ammenduvate ja saastavate ressursside kasutamisel, ei saa olla jätkusuutlik. Sellega tulebki arvestada. Kuid milliseks kujuneb tegelikkuses ELi võime keeta globaalse katla ühes servas paremat suppi kui see, mis valmib teistes servades – näiteks Hiina söekaevandustes? Vastus sellele küsimusele on üpris segane.

Aga küsimusi on veel. Kui kaugele saab energiasektoris minna administratiivse vahelesegamisega turumajanduse reeglitesse, mida ju Euroopa ise on maailmale õpetanud? Kui kalliks see eurooplastele läheb? Ja kas see toob kiirelt kaasa oodatud ülemineku säästvale tehnoloogiale?

Mõne aja eest nägime, et saastekvoodisüsteem pole kaitstud spekuleerimise eest ning võib vallandada ootamatu hinnatõusu. Nüüd lubatakse senisest paremat CO 2 -kaubandussüsteemi, kuid see pole kuigi veenev.