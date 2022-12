Palju kirjutatakse koduvägivallast. Mina soovitaks lahendusena naisel lõpetada kohe kooselu, kui tappa saab. Meie ei ela Nõukogude ajal, kui polnud elamispinda saada. Nüüd on võimalik saada odavam korter. Laste kasvatamisel aitab riiklik toetus, lähedased, haigele inimesele suurt loota ei saa.

Kui inimesel on psüühilisi probleeme, pole ümberkasvatamine võimalik. Teise kasvatamisega traumeeritakse iseennast. Sama kroonilise alkoholismi ja narkomaania puhul. Tegemist on haige inimesega, ravimine on siin peaaegu võimatu.