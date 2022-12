Mati Raidma ⟩ Elanikkonnakaitse vajab toetusvõrgustikku

Elanikkonnakaitse sümboliks on sarnaselt punase ristiga Genfi konventsioonidega sõja ajal rahvusvaheliselt kaitstud oranžil taustal olev sinise kolmnurk – paraku tänase Venemaa arusaamistes see neutraalsus ja tsiviilinimeste ründamisest hoidumine ei kehti. Inimese poolt vaadatuna võib elanikkonnakaitse kolm peamist märksõna paigutada selle kolmnurga tippudesse. Nendeks on informatsioon, nõu ja abi. Kolm peamist, mida inimesel kriisis hakkama saamiseks vaja läheb. Isegi siis, kui sa kriisideks teadlikult valmistunud oled.