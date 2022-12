Keemiaraviosakonna õed, kes teenivad 9-10 eurot tunnist ja normtundidega töötades saavad kuus kätte 1500 – 1600 eurot ning kes peaksid töötama pool aastat, et teenida see 7000 eurot, mida saab haigekassa juhatuse liige ühe kuuga, on ilmselt toimuvast šokis. PERHi vähiraviosakonna 30nest voodikohast on hetkel avatud ainult 20. Põhjuseks personalipuudus.