Kuidas jäätuv vihm tekib?

Õige termin on jäätuv vihm, see ütleb meile otse, et on külm vihm, mis jäätub. Jäätumine toimub enamasti väga külma pinnaga kokku puutudes. Sageli on see pind maantee või tänav, aga ka autoklaas, puude oksad jne.