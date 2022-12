Igor Gräzin ⟩ Kui ülikoole samamoodi edasi hallatakse, on kõrgharidusega kööga

Ma olen nõus sellega, et lastaia kasvatajad, treenerid ja paljud teised on alatasustatud ja et see on rahvuslik probleem. Aga samamoodi alatasustatud on ka õppejõud ja sellel on otsesed negatiivsed tagajärjed (sealhulgas õigusmõistmisele), kirjutab õigusteadlane ja poliitik Igor Gräzin (Keskerakond).