Ravimite hinda Eesti riik vaevalt mõjutada saab, samuti pole lootust, et ravimid odavamaks läheksid. Pigem vastupidi. Paari nädala eest sai hemofiilia raviks mõeldud geeniravim USA ravimiametilt loa. Selle hinnaks on 3,5 miljonit dollarit. Hästi on teada, et eluea tõusuga kaasneb ka pahaloomuliste kasvajate sageduse tõus ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed elavad kauem.