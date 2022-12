Juhtkiri ⟩ Aeg alustada looduskaitsealade laiendamisega

Mõnigi asjaosaline pole sõlmitud leppega rahul. Enam kui seitsmetunnise vaidluse järel kuulutas Hiina kaitseminister Huang Runqiu leppe vastuvõetuks, kui Kongo Demokraatlik Vabariik oli lõppteksti blokeerinud. Aafrika riikidele selline käteväänamine ei meeldinud. Maailma Looduse Fondi (WWF) peadirektori Marco Lambertini meelest on aga leppes palju auke ja hägusat sõnastust ning seatud ajaraam pole kooskõlas kriisi pakilisusega. Eks muidugi viita asjaosaliste rahulolematus sellele, et saavutatud on kokkulepe, kus igaühel tuli midagi loovutada.

Loodushoid on mõistagi kulukas lõbu. Säästlikum ja loodust hoidvam käitumine tõenäoliselt pidurdab majandust ja selle tagajärjel muudab inimesed rahaliselt mõõdetuna vaesemaks. Samal ajal on puhtam ja elurikkam loodus eesmärk, mida on rahas keeruline mõõta. Pigem võiks öelda, et seda polegi mõistlik püüda rahas mõõta, sest tegemist on millegagi, mis on väärt enam kui ükski rahasumma.