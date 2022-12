Andres Herkel ⟩ Sõja kulminatsioon läheneb, aga lõpp ei paista

Tabud varisevad, ehkki liiga aeglaselt. Kas mäletame veel USA presidendi Joe Bideni ja teiste lääne juhtide sõnumeid sõja algul? Et taevast Ukraina kohal ei suleta, et Ukrainale ei anta ründerelvastust, mis võiks tabada sihtmärke Venemaa territooriumil. Ja et ükski USA sõdur ei astu Ukraina pinnale, kirjutab arvamustoimetaja Andres Herkel.