Kindlasti on riigi ülesanne tagada järelevalve, et kehtestatud nõudeid järgitaks. Politsei kontrollib rehve alati kui sõiduk kinni peetakse. Tavapäraselt tehakse näiteks talverehvide kasutusaja saabumisel ka põhjalikemaid kontrolle. Sõiduki tehnilise seisukorra tagamine on aga iga juhi vastutus. Täpselt samamoodi nagu juht vastutab selle eest, et ta valib õige kiiruse ja on roolis olles kaine, peab ta kindlustama, et tema sõiduk vastab kõikidele kehtivatele nõuetele.