JUHTKIRI ⟩ Koroonapandeemia õppetunde saab gripiga võitluses ära kasutada

Tänane Postimees kirjutab üle Eesti rulluvast gripilainest. Probleemi kujutab endast aga asjaolu, et spetsialistide kinnitusel võib praegune gripp olla koroonast ohtlikum. Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova: «Tegelikult on meil praegu tavapärane gripihooaeg, mille oleme vahepeal jõudnud ära unustada. Halb on aga see, et gripp käib nüüd koos koroonaga.»

Üks gripi leviku põhjuseid on ka koroona vähene levimine, see asjaolu võimaldabki gripitüvedel võimutseda, nagu sedastas ETV saates «Ringvaade» Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov. Tema sõnul on koroona küll gripist ohtlikum, kuid grippi ei saa unustada.

On selge, et koroonapandeemia pani Eestile ja maailmale tervikuna suure surve. Inimesed polnud rahul piirangute ja vaktsineerimisega ning avaldasid nende vastu meelt. Piirangud ja sulgemised andsid hoobi ka meie ettevõtetele. Piirangute kadudes valdas ilmselt paljusid vabadustunne ja kujutelm, et nüüd saab taas kõike teha.

Ometi pole nn vanad haigused kuhugi kadunud. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil sureb igal aastal grippi 290 000 – 650 000 inimest, kusjuures see arvestus ei hõlma inimesi, kes surevad gripiga seotud südame-veresoonkonnahaigustesse.

Kõige esimene ja lihtsam reegel on see, et kahtluse või gripilaine korral töö- või õpikohas püsitagu kodus. Koroonapandeemia näitas, et kaugtööd on võimalik kasutada senisest palju rohkem.