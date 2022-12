Mihkel Kunnus ⟩ Ettevaatusprintsiip ja mürgised Läänemere kalad

Läänemere kalad sisaldavad mõningal määral mürgiseid ühendeid. Mida vanemad ja rasvasemad, seda rohkem. Reaktsioonid sellele tõigale tõid mulle meelde ühe ammuse telefonikõne. Kergelt nokastanud tuttav – muuseas, kõrgesti haritud – helistas hilisõhtul ja teatas murelikult, et tal on praadimise toiduõli otsas ja kas on väga hull, kui paneb pannile tilga neitsioliiviõli. Ta oli kuulnud, et viimasesse võivad praadimisel kantserogeensed ühendid tekkida. Muidu poleks ju küsimusel väga viga, aga tegu oli napsilembese ahelsuitsetajaga. Läänemere kalade ebatervislikkuse paneks ma praepannile tilgutatud neitsioliiviõliga umbes samale tasandile. Jah, parem kui mitte, aga kõige muu kõrval tühine.