Boris Kirt ⟩ Ka sel sajandil on elekter esmatarbekaup

Eestit laastav Euroopa suurim hüperinflatsioon on toonud endaga kaasa esmatarbekaupade, sealhulgas ka elektri olulise kallinemise. Samal ajal kui kriisiolukorras püüavad valitsuse rakendatavad meetmed mingilgi määral seda olukorda leevendada, on monopoolne riigiettevõte Elering survestanud ja võimendanud omalt poolt veel elektri hinna tõusu. Selle põhjus on taastuvenergia tasude tõstmine 8,8 protsendi võrra, mis moodustab koos käibemaksuga nüüd juba 1,48 senti kWh kohta, kirjutab majandusteadlane Boris Kirt.