Toomas Jürgenstein ⟩ Rõõmupoliitika kiituseks valimiste eel

Kõige enam on saabuvate valimiste õhustikus tunda lõhestava vastasuse otsimist, mis jagaks valijad kahe otsustuse vahel: emb-kumb, poolt või vastu, must või valge, jumal või saatan! Veel kord piltlikult väljendades, valimiste ajal lukustatakse hallid kassid tubadesse, mustad ja valged lastakse välja kaklema. Siiski, igal kaklusel on piir ja pidev kisklemine muudab osalejad närviliseks ja kurjaks.

Võtame näiteks tantsu, mis peaks ühendama ja rõõmu pakkuma. Olen näinud riigikogu esimehe Jüri Ratase tantsusaate fragmente ja peaminister Kaja Kallase tantsitud tuljaku algust ja lõppu – mõlemad olid võluvad! Aga mulle oli liig see, kui valimiseelses vastanduse tuhinas hakkasid valitsusjuht ja riigikogu esimees ka tantsu pärast teravusi vahetama. Ütleksin isegi, et vastandumine iga hinna eest on vastuolus elu seadustega. Ma ei oska eriti tantsida, kuid viimasel aastal olen tammunud nii Soome peaministri Sanna Marini toetuseks kui ka jällenägemisrõõmus koos vanade sõpradega. Ja see on ainult heameelt ja rõõmu teinud!