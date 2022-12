JUHTKIRI ⟩ Vuti võlu ja valu

Liiatigi kummitavad Katari korruptsioonisüüdistused seoses värske infoga, mis puudutab Euroopa Parlamendi asepresident Eva Kailit. Kui Araabia riik suudab rahaliselt mõjutada Euroopa tippametnikke, siis miks ei peaks see olema võimeline seda tegema Rahvusvahelise Jalgpalliliiduga (FIFA)? Raha võim võistlust läbi viia demonstreeris ennast ka selgelt Kataris, mille SKT on ühe elaniku kohta maailmas neljandal kohal. Ent Katar on Saudi Araabia ja Iraani vahel pisiriik üldise rahvaarvuga kolm miljonit – mitte kõik pole Katari kodanikud – ja siit tuleb soov end jalgpalli kaudu läänemaailmaga tihedamalt siduda.

Samas ei saa mööda vaadata asjaolust, et esmakordselt peeti jalgpalli MM Araabia riigis. FIFA soov viia jalgpall globaalsemaks on õnnestunud. Meenutagem ka seda, et esmakordselt peeti 2010. aastal jalgpalli MM Aafrika mandril ehk Lõuna-Aafrika Vabariigis. Nüüdseks on Aafrika meeskond Maroko näol jõudnud esimest korda MMil poolfinaali. Ei oleks imestada, kui kümmekonna aasta pärast näeksime poolfinaalis mõnda Araabia meeskonda.