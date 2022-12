Aleksei Turovski ja Marcus Turovski ⟩ Ahvide erakordsus teiste imetajate seas

Tänapäeval loendatakse esikloomaliste seltsis umbes 380 liiki, kellest mõne puhul on küll vaieldav, kas nad on omaette liigid – erinevaid vorme on väga palju. Jättes tuleviku tarvis poolahvilised – leemurid, loorid, galaagod – ja ka pärisahvilistele evolutsiooniliselt palju lähedasemad kandlased (tohutute silmadega ööloomakesed), keskendume siin pärisahviliste alamseltsile. Nood jagunevad laianinalisteks ahvideks Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, kelle ninasõõrmed avanevad enamasti vasakule ja paremale ja kelle ninakäigud on suhteliselt lühikesed ja paistavad avarana; ja Vana Maailma pärisahvilisteks, kelle ninasõõrmed avanevad ette ja alla, ka pärdiklastel ja inimesel – ninakäigud paistavad pikkade ja kitsastena. Füsioloogiliselt on selge, et avarate ja lühikeste ninakäikudega loomad saavad tervislikult hingata sooja ja parajalt niisket õhku. Seevastu kitsaninaliste hingamisteed võimaldavad külmal õhul enne kopsudesse jõudmist soojeneda ja tolmusel õhul puhastuda. Tänu sellele saavadki inimesed ja näiteks ka jaapani makaagid ka karges talveõhus kenasti toimetada.