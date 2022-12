NÄDALA NÄGU ⟩ Lumetorm Birgitil on sea põrnast ükskõik

Eeloleva talve lumerohkus andis endast märku juba novembri lõpu pikaajalistes ennustustes. Sel aastal sajab põhjapoolkeral tavatult palju lund. Need ei ole saladused, vaid ilma ja kliimamudelite järeldused. Põhjapoolkera lumesadu on mõistagi mõõdetud.

Lumetorm Birgit ilmus ja ilmutas meile nähtavaks arvud ja teadmised, mis varem tähelepanuta jäänud. Näiteks saime teada, et Tallinna linna jaoks teevad majaomanikud vähemalt 30 miljoni euro eest tasuta tööd – täidavad lumekoristamise kohustust. No muidugi, linn ju kingib neile vastu tasuta ühistranspordi, kuidas muud moodi. Tasuta ühistransport on mitu korda suurem kulu kui kõnniteede ja kinnistute piirdeteede koristamiseks vajalik summa.