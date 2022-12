Tarmo Pikner ⟩ Sotsid kappasid valimisratsudel Rei kaitsele

Kuigi valimisratsud kappavad tuhinaga, sõnan kohe, et siinkirjutaja valimistel ei osale ja kommenteerin vaid oma ajaloolise romaani «Põgenemine. Riigisekretär» kohta käivat. Rõhutan, et tegemist pole dokumentaal-kirjandusega, kuigi selle tegelased on autentsed ja nendevaheline suhtlus romaanis kajastub autori kasutuses olnud materjalide põhjal (ja seda oli palju). Sealjuures autor ei anna romaanis omapoolseid hinnanguid ja seda samuti mitte siinses kirjutises (mis ei tähenda, et autoril oma arvamus puuduks).