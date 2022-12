AHTI KALLIKORM ⟩ Kagebiidid kohtu ette!

Siinse KGB viimane juht Sillar on siiani veidi madalamat profiili hoidnud. Oma suurimaks saavutuseks peab ta seda, et viis ENSV-aegse KGB agentuuri toimikud Moskvasse, Eesti natsionalistide eest peitu (loe seadusliku EV valitsuse eest). Poolist on seevastu saanud peaaegu väärtustatud ekspert, kes jagab viimase instantsi tõena selgitusi ENSVs toimunud sündmuste kohta. Olgu selleks Pätsi või Laidoneri vangistusaastad Nõukogude Liidus, noorterahutustega lõppenud ETV ja Eesti Raadio vutimäng või paadipõgenikud. Soomlaste head ütlust parafraseerides – kagebiit jääb kagebiidiks, prae teda kasvõi või sees.

Kui ühiskonna eetiline kompass segi läheb, tuleb proovida nõel uuesti õigele suunale püsima saada.

On väga raske ette kujutada, et Heinrich Müller või Adolf Eichmann jagaks tänastes saksa lehtedes intervjuusid, kus räägivad varjatud uhkusega oma tegevusest Kolmandas Reichis. Kuidas vaataks Gestapo juht Müller - tagantjärele targema ja küpsema mehena – oma töömeheteele 1938 toimunud Kristalliöö korraldamises, mille käigus kannatasid kümned tuhanded juudid? Rõhutan, et see võrdlus pole mõeldud juutide ega teiste natsiohvrite tundeid haavama, kellele ma sügavalt kaasa tunnen, vaid olukorra absurdsust demonstreerima.

See, et fašism võrdub kommunismiga, on juba rahvusvaheliselt kinnitust saanud. Seega pole ka suuremat vahet SSi või KGB organitel ja nendes töötanud seltsimeestel. Kui nii, siis kuidas on võimalik, et vabas Eestis pole ükski kagebiit saanud teenitud karistust Eesti Vabariigi kodanike tagakiusamise ja Eesti riigi vastaste kuritegude eest? Meie oma karistusseadustikus on sobiv kuriteo koosseis täitsa olemas - § 89 sätestab inimsusvastase kuriteo mõiste ja karistused selle eest. Selliste tegude eest karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Tunnistajaid täna veel on - Mart Niklus, Lagle Parek, Miia Jõgiaas, Jüri Adams, Heiki Ahonen, Eve Pärnaste, Tartu II Keskkooli õpetaja Helgi Rivis, Tunne Kelam jt. Kahjuks on juba lahkunud Enn Tarto, Sergei Soldatov, Jüri Pertmann, Vaino Kallas, Kalju Mätik. Kas on võimalik Poolil ja Sillaril väita, et nemad pole kunagi ega kuidagi seotud nende inimeste tagakiusamise ja vangistamisega?