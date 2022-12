Juhtkiri ⟩ Väike samm eesti metsale, aga tohutu hüpe RMKle

Nüüd on üks väike taktikaline võit sellel rindel saavutatud. Esiteks, RMK avalikustab alates 2024. aastast kestvuslepingutes kokku lepitud puidumüügi hinnad. See on oluline areng avalikkuse kontrolli kehtestamisel. Aga nagu Postimees tänases ülevaates esile toob, on uutel tulijatel keerukas enne 2028. aastat vanadega konkureerima asuda.

Teiseks, riigikontroll alustab lõpuks auditit, mis eelduste kohaselt võtab aega umbes aasta. On hea, et kaua õhus olnud kahtluste asjus saab lõpuks selguse majja. See on vältimatu usalduse taastamiseks RMK puidumüügi suhtes.

Kolmandaks on RMK lubanud, et puitu hakatakse kestvuslepingutega müüma vaid neile ettevõtetele, kellel on Eestis puidutöötlemise võimekus. Seegi on positiivne otsus, kuid praegu napib Eestis puidutöötlemise võimekust. Nii võib juhtuda, et lepingu tarbeks Eestisse pisikese puidutöötlusettevõtte soetav firma siiski enamiku ostetust ümarpuiduna välja veab. Kõik oleks JOKK.