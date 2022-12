Olev Tinn ⟩ Sõja saatuse otsustab ränk surve Venemaale

Ukraina on sõjas Venemaaga 2014. aastast. Venemaa okupeeris Krimmi ning kontrollis oma julgeoleku- ja sõjaväestruktuuride abil osaliselt Luhanski ja Donetski oblastit. Aastaid kestis väheaktiivne sõjaline konflikt. 24. veebruaril 2022 tungisid Vene väed Ukrainasse, lootes vallutada riigi nädalaga, panna võimule Moskva-meelse presidendi ja valitsuse. Plaan kukkus läbi. Venemaa on kandnud tohutuid kaotusi nii inimeludes kui ka tehnikas. Suured on ka ukrainlaste kaotused, eriti tsiviilelanikkonna hulgas. Pakun, et ca iga 2,5 minuti jooksul tapetakse selles konfliktis üks inimene.