Maris Lauri ⟩ Eelarvepoliitikat saab teha väärtuspõhiselt

Õigus põhiprintsiibina tähendab seadustele tuginemist. See tähendab, et ka eelarve tuleb koostada ja riigi rahalisi vahendeid tuleb kasutada seaduspäraselt. Kui seadus jääb ajale jalgu või ei toimi soovitud viisil, siis tuleb seadust muuta, mitte toimetada nii, kuis endale tundub parem. Õnneks on seaduspärasust võimalik suhteliselt lihtsalt järgida, mistõttu üldjuhul saadakse väärsammudele või nende tegemise kavatsusele jaole. On oluline, et ühiskonna teravad silmad ei nüristu seda tähele panemast ja me julgeme sellest teada anda ja reageerida. Seaduste rikkujad loodavad ju sellele, et ehk ei panda tähele, ei hoolita, ei reageerita, et ollakse mugavad.