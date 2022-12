Mart Helme ⟩ Kui seda EKREt ees ei oleks

Mida lähemale riigikogu valimistele, seda raevukamaks muutub liberaalse frondi rahvuskonservatiivide vastu suunatud viha. Refrääniks neile vihapursetele, milles enamalt jaolt puudub igasugune argumentatsioon ja vehitakse kulunud süüdistustega, on loomulikult kategoorilise imperatiivina esitatav nõue: me ei tohi võimule saada! See pidavat lõppema Eestile katastroofiga. Vabandust! Missuguse katastroofiga? Kas see katastroof pole liberaalsete erakondade juhtimisel Eestis mitte juba kätte jõudnud?