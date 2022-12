Leian, et väga oluline roll liikluses on liikleja – sõidukijuhi, jalakäija, jalgratturi jne teadlikkusel. Aastatega on nii meie teede hooldus kui ka teedevõrgu üldine seisukord muutunud oluliselt ja seda paremuse suunas, sõidukid on muutunud turvalisemaks, paremini juhitavaks – see kõik ju peaks vähendama liiklusõnnetusi. Vaatamata eelnevale liiklusõnnetused juhtuvad ja nende hulk ei vähene. Kett on täpselt nii nõrk, kui on tema nõrgim lüli. Leian, et jätkuvalt on kett habras ühe koha pealt. Kus see lüli on?