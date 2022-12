JÜRGEN LIGI ⟩ Helme ega Kracht pole pädevad Danske raha jagama. Teema pole veel suletud

Eesti ei peaks rahapesuhäbi enda peale võtma. Tagantjärele tarkus on täppisteadus, aga neis ainetes on Martin Helme isegi enda sõnul kahjuks tuhm. Tema praegune hõiskamine (PM 14.12), et tema Danske asjas õiget asja ajas, ajab segi riigi ja partei, Danske Panga ja Eesti, aastad ja pädevused, süüst rääkimata.