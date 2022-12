Stepan Karja ⟩ Vana laskeplats ootab paugutajaid

Ohvitser Giovanni Drogo silmitses ähvardavat kaugust päevast päeva ja aastast aastasse; sageli unustas ta end silmi pingutama nii pingsalt, et pisike kujutletav must täpike justkui liigutas, justkui oleks paisunud suuremaks ja selle kõrvale kerkinud neid veel mitu. Vaatleja keha võpatas – ründab tatarlaste või mongolite verejanune armee! Tahet pingutades pööras vaatleja pilgu kõrvale, vaatas rahunenult lageda kõrbe kaugemasse serva, ja seegi kord näis silmapiir puhta ja elutuna. Nii nagu esimese teenistusaasta igavatel tundidel, kümme ja kakskümmend aastat hiljem – kõik need aastakümned, tunnist tundi ja ööd-päevad järjepanu silmitsesid keskendunult kauget, võimalikust surmaohust märku andvat silmapiiri Bastiani kindluses relvade taga valvajad ja sageli nende kõrval komandör Giovanni Drogo.