AK ⟩ Mati Laur: Vene imperialism ei anna meile palju aega

​Miks tuli see raamat praegu? Kas see lihtsalt sattus Ukraina sõjaga ühele aega või kannustas pigem Ukraina sõda seda raamatut kirjutama?

Lõpetasin raamatu paralleelselt loengukursusega möödunud sügisel. Venemaa oli juba alustanud vägede koondamist Ukraina piirile. Pean tunnistama, et olin nende naiivsete hulgas, kes arvasid, et venelane Donbassist kaugemale ei lähe. Seda, et nad hakkavad Kiievit ründama, ma tõesti ei uskunud.

Loengut pidades tundus mulle mõnikord, et teen Venemaale liiga. Kui sõda juba lahti läks ja käsikirja veel kord üle vaatasin, leidsin, et pidanuksin olema Venemaa suhtes veelgi karmim. Ka Ukrainast võinuks raamatus rohkem juttu teha. Ukrainal oli võimalus iseseisvuda juba 17. sajandi lõpul, aga ka toona takerdus see Moskva manipulatsioonide ja vastutegevuse taha.

Raamat on pealkirjastatud kui «Impeeriumi sünd». Vene aadlikud olid lihtrahva silmis kui välismaalased. Kust tuleb sisse venepärasus või venelus? Praegust Putini sõda peetakse ju selle nimel, et just venelased on need õiged inimesed. Varem, impeeriumi tekke ajal seda venelust nii palju ei rõhutatud. Aktsendid olid teistsugused, olid õigeusk ja tsaar, kes ühendas Venemaa rahvaid, aga vene kultuuri ja vene keelt niipalju ei rõhutatud, on toimunud mingi nihe. Või ei ole?