AK ⟩ Priit Rohtmets: Vene riik ja Vene Õigeusu Kirik jagavad samu väärtusi ning kasutavad ühiseid tööriistu

Vene Õigeusu Kiriku (VÕK) esindajad väidavad, et kirik on ikka oma riigi sõjaväge õnnistanud ja seda teevad ka lääneriikide kirikud. Kuid VÕK ei asu ju ainult Venemaal, vaid ütleb end olevat paljurahvuseline ja tema allüksused asuvad mitmes riigis, sh Ukrainas ja Eestis. Ent ometi õnnistab VÕK, eesotsas selle patriarhiga, kes on vaimseks juhiks ka Moskva patriarhaadi koosseisu kuuluvatele Eesti õigeusklikele, just Vene armeed.