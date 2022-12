JUHTKIRI ⟩ Danske Bank kohtles Eestit asumaana

Kuid me ei ole liikunud õigluse suunas, mida näitab see, et ei USA justiitsministeerium ega Eestist lahkunud suurpank ei kõnele poole sõnagagi meile väärkohtlemisega tekitatud kahjust.

Väidetavalt jaotub Danske Bankilt välja nõutud kaks miljardit dollarit niiviisi, et lõviosa sellest läheb USA justiitsministeeriumile ja finantsjärelvalvele ning Taani riigi ametiasutustele läheb 678 miljonit dollarit. Eesti rolli Danske kuritegeliku skeemi lõpetamisel justkui polegi olemas. Selgituseks tuleb rõhutada, et tegu on kokkuleppega, mitte kohtuotsusega.

Mida me sellest loost peale laastatud asumaa kompleksi veel õppinud oleme? Suurte Skandinaavia pankade tulek Eestisse oli midagi, mis pidi meie äri- ja finantskultuuri paremale tasemele viima. Võrdlusena võib mõelda, milliseid probleeme oleks endaga kaasa toonud see, kui Eesti turu oleksid hõivanud n-ö idapangad.

Ometi kohtles Danske meid just «metsiku idana», kus reeglid ei toimi. Pole liig märkida, et selline hoolimatu äriajamine Venemaaga, kus ohvriks jäid läänemeelsed riigid Venemaa naabruses, on midagi, millega loodi eeldused praeguseks kriisiks, mille kibedate viljadega on Euroopa hädas. Kõik need üle meie pea ehitatud veealused torujuhtmed ja muu nüüd tarbetuks osutunud praht.