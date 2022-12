See artikkel on ajendatud majanduskasvu tähtsust rõhutavast Peeter Koppeli artiklist Postimehes.

Majanduskasvu arvnäitaja all peetakse reeglina silmas sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvu. SKT omakorda on riigisisese lõpptarbimise ja avaliku sektori kulude rahaline summa (pluss-miinus eksport-import). Seega, kogu riigi SKT on tema majandusliku «võimsuse» näitaja ja SKT elaniku kohta peaks midagi ütlema inimeste keskmise elujärje kohta. Seega majanduskasv peegeldab kuigivõrd inimeste materiaalse elujärje paranemist ajas, arvestamata ebavõrdsust, mis on omaette suur probleem ja paljude arutluste teema.