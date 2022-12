Edward Lucas ⟩ Kaja Kallasel on Ukraina sõja koha pealt õigus

Jõulude lähenedes imetlege kaasaegset jõuluimet. Pühalik stseen kujutab arenenud riiki, mis on surutud tingimustesse, mida meie vanavanemad oleksid pidanud talumatult primitiivseiks. Parimal juhul on elektri-, kütte-, vee- ja kanalisatsioonikatkestused kurnavad ja alandavad. Halvimal juhul on need tapvad. Vanad, haiged, puudega ja muul moel haavatavad inimesed surevad vaikselt külma, stressi ja tervishoiusüsteemi häirete tõttu. Kuid siiani on moraal – imekombel – plekitu. Ukraina võitleb edasi.