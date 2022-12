Mart Kuldkepp ⟩ Putinit võib tulevikus asendada mõni veelgi verejanulisem valitseja

Esmajoones on muidugi selge, et laskmata karu nahka jagada ei ole mõtet ning tegeleda tuleb selle Venemaaga, mis on tegelikult olemas, mitte aga sellega, mis võiks olla. Kui kokkuvarisemine peakski aset leidma, siis ilmselt toimub see sama ootamatult, kui kõik varasemad Vene revolutsioonid ja režiimimuutused läbi ajaloo. Nende ühisjooneks on, et need on alati leidnud aset seoses mingi edutu sõjaga, olgu selleks Krimmi sõda, Vene-Jaapani sõda, Esimene maailmasõda, või ka külm sõda. Selles mõttes ei saa režiimimuutust praegugi välistada, kuid selle toimumise täpsemat hetke ennustada pole võimalik, sest ebademokraatlikele režiimidele omaselt on Venemaa tegelikud jõujooned ja riskifaktorid välisvaatleja jaoks ainult raskesti aimatavad.