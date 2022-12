Mait Raava ja Tauno Õunapuu ⟩ Kuidas Eesti vaesusest välja tuua

Edu saadab neid, kes õpivad parimatelt. Taasiseseisvunud Eesti tegi seda usinalt ja avas majanduse väliskapitalile, tuues jõudsalt sisse uusi tehnoloogiaid, inimkapitali ja finantsinvesteeringuid, ning nii kasvas majandus suhteliselt kiires tempos kuni 2007. aastani ja me liikusime hoogsalt järele riikidele, kellesarnased tahtsime olla.

Kuid siis järgnes kukkumine ja alates 2010. aastast on Eesti majanduskasv oluliselt aeglustunud ning võrdluses jõukate ja edukate väikeriikidega, nagu Iirimaa, Singapur ja Iisrael, on meie majandus praktiliselt paigal püsinud. Nimetatud kolm riiki on paari põlvkonnaga välja tulnud suurest vaesusest ja Eestil on neilt palju õppida.