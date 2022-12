Juhtkiri ⟩ Brüsselil on häbipäevad, aga Belgia prokuratuuri tuleb kiita

Väidetavalt on altkäemaksuasi seotud Pärsia lahe riigi Katari katsega mõjutada Euroopa poliitikakujundajaid nii, et see aitaks kaasa Katari maine parandamisele. Katar on seni igasugust seost selle asjaga eitanud, aga selle üle, mis mainekujundusest sai, võime uurimisega seotud uudiseid lugedes otsustada.

Euroopa Parlament peatas kõik Katariga seotud tegevused, kaasa arvatud viisarežiimi lihtsustamise, mis on olnud üks Katari eesmärke.

44-aastane Kreeka sotsialist on kõige kõrgema staatusega isik, kelle nimi on seoses uurimisega avalikkuse ette tulnud, kuid kahtlustatavate ring on laiem ja me ei tea, milliseid asjaolusid õiguskaitseorganid protsessi käigus esile toovad.

Seni oskame ütelda, et avalikuks tehtu on küll häbistav, kuid mitte väga üllatav. Meenutame, et mõne aasta eest paljastus Strasbourgis baseeruva Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assambleega (ENPAga) seotud nn kaaviaridiplomaatia skandaal, millesse olid segatud eri Euroopa riikide poliitikud, kellelt Aserbaidžaan ostis soodsaid hinnanguid valimiste ja inimõiguste olukorra kohta.

Toona piirdus korruptsioonijuhtum Euroopa poliitikute «madalama liigaga», tekitades Euroopa Parlamendi valimisvaatlejate suhtes vaid tagasihoidlikke kahtlusi.

Poliitilise korruptsiooni puhul on selge vahe kohtus kinnitust leidnud süütegudel ning poliitikute mainet kahjustavatel tehingutel, millele saab osaks lihtsalt avalik hukkamõist. Aserite «kaaviaridiplomaatia» viis mõne poliitiku puhul ka süüdimõistva kohtuotsuseni ning Katari skandaal võib Eva Kaili jaoks samaga lõppeda.