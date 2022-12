Esimene instinkt on, et oleksin Läti ametnike asemel enne ikka kümme ja rohkem korda mõõtnud otsust, et peamiselt Putini-vastane telekanal peab Riias pillid kotti panema.

Siiski on kogu see lugu avanud meie jaoks midagi veel olulisemat, millega peame ka kõige liberaalsemate vene liberaalidega suheldes arvestama. Läti ja Eesti sugused riigid ei kujuta nende jaoks sageli mingit iseseisvat väärtust, paremal juhul nähakse siin paika, kus oma igavest vene võitlust pidada, ja see on nende jaoks kordades olulisem kui meie olemasolu.