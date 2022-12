Tobias Palm, Aulika Laagus ⟩ Ilutulestik on pidupäev sulle, aga eluaegne trauma su lähedasele

Tõik, et ilutulestik on ohtlik ja kahjulik, ei ole mitte kellelegi üllatus. Juba aastaid on sellest räägitud, kuid miks ei ole riigi või omavalitsuse tasandil ikka piisavalt ette võetud? On aeg ilutulestiku kasutamist piirata ja seda juba sellel aastavahetusel, ütlevad noored rohelised Tobias Palm ja Aulika Laagus.