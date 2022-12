Uuringu esitajatel puudub mõistlik nägemus meie rahvastiku toimetuleku perspektiivist üldse. Tundub, et valitseb aritmeetiline mõtlemisviis. Selle näiteks on - ja ma loodan et see on nali - tänases loos kõlanud ettepanek tuua Eestisse 100 000 migranti või panna kõik naised kiiresti kolm last sünnitama.