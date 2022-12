JUHTKIRI ⟩ Lumehelbekesed tegid korraliku tormi

Banaalseks väljendiks on muutunud tõdemus, mille järgi saabub esimene lumi alati ootamatult. Ent seekordne lumi ei olnud ei esimene ega ootamatu – ilmateenistus oli esmaspäevasest lumetormist mitu päeva pasundanud ja inimesi hoiatanud. Paistab, et kohati hoiatused kohale ei jõudnud.

Rängimalt tabas lumetorm Lääne-Eesti saari, kus elekter kadus rohkem kui 7000 majapidamisest, nii et elektrita jäänud inimeste arv kasvas veelgi. Nimelt oli Saaremaal mõni majapidamine elektrita juba varem, sest elektriliinidele sadanud jäävihm halvas elektrivarustuse. Voolu puudumine tähendab kohe küsimust, kuidas töötavad esmatasandi talitused, kui inimestel saab telefonis aku tühjaks, aga oleks vaja kutsuda abi. Vaevalt et generaatoritega oleksid varustatud kõik majapidamised ja poed. Muhu, Saare- ja Hiiumaa puhul tekib ka küsimus ühendusest mandriga, kui laevad ja lennukid enam ei sõida.

Lisaks elektrivarustuse probleemidele tekitas eilne lumetorm kaose Eesti teedel. Seda nii linnades kui ka väljaspool neid. Siin tuleb probleemile läheneda kahelt poolt: esiteks muidugi küsimus, miks näiteks Tallinna linnas ei suudetud suuri teid lahti ajada – mööngem samas lumetormi intensiivsust –, aga teiseks ikkagi küsimus, miks oli vaja kellelgi ilmtingimata autoga liiklusse söösta. Kui oli teada, nagu ilmateenistus oli korduvalt öelnud, et parem on koju jääda. Tunnistajate sõnul tegid mõned autod veel sääraseid manöövreid nagu Ouninpohja kiiruskatsel Jyväskylä rallil. Milleks?

Võibolla ei tahtnud inimesed riigi hoiatusi uskuda sellepärast, et valitsuse kommunikatsioon näiteks koroonapandeemia ja Nursipalu küsimuses on olnud puudulik. Kuid see pole alati nii. Kui keegi ei soovi uskuda, et koroona ja vaktsiinid on olemas, siis üsna keeruline on mitte uskuda teel keerlevat lumetuisku.