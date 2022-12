SERGEI METLEV ⟩ Täna lõppes Eestis tükike Nõukogude ajast, vene noored saavad võimaluse

Mina lõpetasin 2010. aastal kooli, kus mul ei tekkinud tunnet, et olen osa Eesti suurest teest. Pigem oli tunne, et mind ja minusuguseid suunatakse metsa- ja kruusateedele.

Kui palju peab endiselt nägema vaeva üks tubli vene, valgevene või ukraina pere, et oma last panna eesti keelt kõnelema ja end eestlaste seas hästi tundma? Need pole väikesed summad ja pingutused, mida peab välja käima, et vähendada senise läbimõtlemata hariduspoliitika kahjulikke mõjutusi.