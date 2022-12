Elan ise 40 kilomeetrit linnast väljas maal, Lõuna-Saaremaal. See möll, mis käib Põhja- ja Lääne-Saaremaal, kus majapidamised ja ettevõtted on juba mitu päeva elektrita, meid ei ole puudutanud. Meil näiteks polnud isegi lumesadu. Täna, tõsi, läks elekter ära 06:30 hommikul, sinna ajani oli see olemas.