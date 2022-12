Krister Kivi ⟩ Kuidas me oma priiuse viletsuse vastu vahetame

Mõne aasta taguses pandeemiapaanikas võttis peaaegu kogu planeet mõneks ajaks omaks suhtumise, et kõik peavad loovutama oma vabadusi, et aidata säästa enamohustatud ühiskonnaliikmete elusid. Eriti rammusat tossu tõusis varem elementaarseks peetud õiguste ja «vana normaalsuse» põletamise altarilt Hiina eeskujul Austraaliast ja mitmest lõunapoolsest ELi riigist.

Nüüd on sõda ja paradigma on taas muutunud: selleks et päästa vabadust – Ukraina ja kaugemas vaates ehk ka Euroopa oma – tuleb olla valmis loovutama oma elu. Kuid riikide vabadus on ilmselt ka teises väärtusklassis kui eraisiku soov minna eriloata tänavale või väljendada seisukohti, mis peavoolu omaga ei ühti.