Jaak Jõerüüt ⟩ Ükskord hakkab neil kõigil katuseraha pärast häbi niikuinii

Riigikogu ütleb, et nonsenss tähendab katuseraha. Nojah, riigikogu seda ise ei ütle, seda ütlen mina, kuid riigikogu tõestab, et mul on õigus. Sest Eesti moodi katuseraha demokraatliku riigi parlamendis on just kõike seda, mis eespool öeldud.