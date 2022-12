Wolt jätkab täna kindlasti tegevust, küll peame arvestama ekstreemseid ilmastikuolusid. See võib meist sõltumatult mõjutada toidu ja kaupade kohalevedu, millega tegelevad meie kullerpartnerid.

Kullerpartnerite ohutus on meie prioriteet ja kullerid peavad saama turvaliselt toitu ja kaupu klientideni toimetada. Kui ilmastikuolud halvenevad sedavõrd, et kulleritel on kohaleveo teostamine võimatu või lausa ohtlik, siis piirame vajadusel ajutiselt teenust kuni ilmastikuolud paranevad. Oleme erandjuhtudel teinud nii ka varem. Kindlasti jälgime toimuvat kogu päeva vältel ja tegutseme vastavalt.