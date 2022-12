Rainer Kattel ⟩ Vasakpöördeks on vaja võita EKRElt toetajaid

Ent meie majanduspoliitika pole 2000ndate aastate algusest sisuliselt muutunud. Lihtsustatult võib väita, et tänane majanduspoliitika üritab efektiivistada olemasolevaid ärimudeleid ja oskusi. See näib olevat ennast ammendanud. Mis peaks selle asemele tulema? Poliitikud pole sellele küsimusele enne valimisi erilist tähelepanu pööranud. Parteid väisavad kiiret poliitiliselt kasu toovaid teemasid, nagu eestikeelne haridus.

Naiivne on loota, et parempoolsed parteid millegi uue ja huvitavaga välja tulevad. Nende ideed on Eestit juhtinud 1992. aastast saadik. Peame vaatama vasakpoolse majanduspoliitika tööriistakasti. Ja enamgi veel, need ideed peavad ka tegelikult reaalsuseks saama ja selleks on vaja valimistel hea tulemus teha. Vasakpoolsus on senini Eestis tihedalt seotud nõukaaja taagaga. Seega peab olema vasakpoolne sõnum machiavellilikult lihtne ja laiahõlmaline. Vasakpoolne majanduspoliitika peab valijat veenma ja kõnetama tema vajadusi ja emotsioone.