Juhtkiri ⟩ Raha ei haise!

Eelmisel reedel vastu võetud riigi­eelarve paistis silma ka sellega, et opositsioon ei kasutanud obstruktsiooni – küsimus paistab olevat ­selles, et kõik said riigieelarvest midagi. Teine, võibolla negatiivsemgi asjaolu praeguse riigieelarve juures on selle läbipaistmatus. End õigusriigiks pidavas Eestis ei tea maksumaksjad, mida nende rahaga tehakse. On arusaadav, et julgeolekukaalutlustel ei saa kõiki detaile avalikustada, kuid riigieelarvest tervikuna moodustab julgeolekuvaldkond vaid pisku. Me nägime juba katuseraha jagamisel, kuidas poliitikud sisuliselt ostavad endale valijate hääli. See on aga pigem oligarhia kui demokraatia tunnus. Obstruktsiooni puudumine või üldse riigieelarve põhimõtteline kritiseerimine opositsiooni poolt näitab samuti demokraatia nõrkust, kui opositsioon ei tee seda, mida see peaks tegema – kritiseerima valitsust.