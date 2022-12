Andres Kuusk vestles «Esimeses stuudios» kindralmajor Veiko-Vello Palmiga. Kuusk on karm vend. Küsis korda viis-kuus, et mis läks valesti. Palm on aus ja otsekohene sõjamees. Ta ei tea, mis valesti läks.

See kõik tundub kuidagi väga tuttav. Déjà-vu! Mõne aasta eest oli ka Tapal rahvakoosolek. Kohal olid löögi alla jäänud talupidajad-majaomanikud ja murelikud linnakodanikud. Linn haarati kolmest küljest raudsesse haardesse ja kaduda ähvardas juurdepääs armastatud puhkekohtadele. Kohal olid ka laigulised, kes tahtsid harjutusvälja laiendada endise sõjalennuvälja tagustele põldudele. Palm oli aus ka Tapal: «Me vajame harjutusala baasi lähedal.» Et peaks vähem sõitma ja kulutama. Nüüd tunnistas ta, et siiani ei ole Tapa külje all kõigi maaomanikega kokkuleppeid.