Andrius Kubilius ja Riho Terras ⟩ Venemaa kuulutamisel «terroristlikuks riigiks» on väga suur tähendus

Asjade nimetused on tähtsad. Liiga kaua on lääneriigid ignoreerinud ja pigistanud silma kinni Venemaa kuritegude ees kodus ja võõrsil. Nüüd on see muutunud. Euroopa Parlamendi resolutsioon ütles selgelt, et Venemaa Föderatsioon on terroristlikke meetodeid kasutav riik, ning kutsus kõiki riike üles Venemaad sellisena määratlema.