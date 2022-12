Toomas Asser ⟩ Järgmise riigikogu otsustuskoht: tasuta või tasuline kõrgharidus

Mõistagi on ka Eesti ülikoolide lootus, et arukas rahvas oskab tulevastelt riigivalitsejatelt nõuda sisulist debatti ja võimet näha lubaduste pikaajalist mõju. Kõrghariduse tulevikust ei saa neis väitlustes mööda vaadata.

Arutelud eestikeelse kõrghariduse kestmise üle on Rektorite Nõukogu eestvedamisel kestnud poolteist aastat. Seejuures on rektoritelt oodatud seisukohta, millise tee kõrghariduskulude katmiseks peab Eesti valima. Rektorid saavad sõnastada küll vajaduse, kuid ei saa riigile ette öelda, millisest allikast tuleb tarvilik raha võtta. Valik tasuta või tasulise kõrghariduse vahel on poliitiline ning see sõltub ühiskonna laiemast ootusest, maksusüsteemist ja lõpuks poliitilisest kokkuleppest. Riigikokku kandideerivate erakondade jaoks on poolteise aasta jooksul siiski kogutud piisavalt teavet, et pakkuda valijale välja lahendus eestikeelse kõrghariduse püsimiseks.